مباحثات "عراقية - تركية" لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان

زيارات متبادلة بين بغداد وانقرة يقودها وزير النفط العراقي ووزير الخارجية التركي، أبرز الملفات التي تأمل الاوساط النيابية ايجاد الحلول لها هي اعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي الذي توقف إثر قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس.بعد أن وضعت تركيا شروطا تعجيزية مقابل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وفشل المفاوضات السابقة بين الجانبين، يعول نواب على اقرار قانون النفط والغاز الذي سينظم الية تصدير النفط في البلد.وبحسب بعض الإحصاءات فان الاقليم تكبد خسارة مالية تقدر بنحو ثمانمئة وخمسين مليون دولار منذ قرار وقف تصدير نفطه في الخامس والعشرين من شهر آذار الماضي.