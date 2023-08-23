الانتخابات المحلية.. القوى الناشئة تترك الساحة للأحزاب التقليدية‎

في وقت متأخر أعلنت بعض الاحزاب الناشئة والمستقلة عدم المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما يؤشر على أن القوى السياسية التقليدية ستكون المستفيدة في حال اجرائها في موعدها المقرر.

بعض الاحزاب الناشئة والمستقلة اعلنت الانسحاب من العملية الانتخابية كما دعت اخرى الى تأجيلها، الاعلان عن الموقف اعطى مؤشرا بفقدان جمهورها واختلافها فيما بينها بالفكرة والمشروع وفق سياسيين.



ومع وضوح موقف القوى الحديثة من العملية الانتخابية، تحاول الاحزاب التقليدية استثمار الموقف لصالحها كي تكون المستفيدة في حال إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر لاسيما و انها عدت العدة والعدد لدخول المنافسة.