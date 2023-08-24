تمسّك تركيا بشروطها يعقّد المفاوضات بشأن ملفي المياه والنفط

وفود تعقبها الوفود .. جيئة وذهاباً يتبادل المسؤولون العراقيون والاتراك الزيارات.. وعلى طاولة نقاش تسري المفاوضات لكنها لم تؤتِ حتى الآن أُكلها، بينما يستمر انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات.مقدار المكسب لا يتحقق إلا بقوة المفاوض مع امكانية اللجوء للتدخل الاممي بغية الضغط على انقرة .تهدد شحة المياه زراعة العراق وربما اقتصاده بشكل عام .. وهو ما ينذر بأزمة حقيقة ما لم تلجأ الجهات الحكومية الى استخدام اوراق ضغط على الجانب التركي والتفاوض من منطلق القوة لاستحصال الحصة المائية كاملةً واستئناف صادرات نفط الاقليم.