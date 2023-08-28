اللجنة المالية تستضيف محافظ البنك المركزي لمناقشة مبادرة السكن

في اطار ازمة السكن التي تعيشها البلاد .. استضافت اللجنة المالية النيابية محافظ البنك المركزي لمناقشة مبادرة السكن التي اطلقها البنك ، فيما ناقش الحاضرون آلية زيادة عدد المستفيدين، وزيادة فترة السداد وتخفيض الفائدة عن المقترضين.اعضاء اللجنة المالية كشفوا عن سلبيات المبادرة التي تمثلت بنسة الفوائد التي تصل الى اثنين بالمئة وسنوات التسديد التي تسعى اللجنة الى تمديدها لعشرين عاما .