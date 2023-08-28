100 ألف زائر يوميا.. إحصائية بعدد الزائرين والمواكب الداخلة عبر البصرة

وقال فرج لـ السومرية نيوز، انه "باشرت حشود الزائرين بالدخول الى العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي اعتبارا من أواخر شهر محرم الحرام الى الان، ونلاحظ زيادة كبيرة في اعدادهم حيث بلغت لغاية يوم أمس أكثر من 90 ألف زائر وبذلك وصل المجموع الى قرابة 370 ألف زائر".وأضاف، انه "نتوقع خلال الايام الخمسة القادمة وصول معدل الدخول الى 100 ألف زائر يوميا وان تصل المحصلة النهائية الى أكثر من مليون ونصف المليون زائر وقد تفوق اعداد الموسم الماضي"، مبينا انه "تم تقديم كافة الإجراءات الخدمية والأمنية الى الزائرين ابتداءً من دخولهم حتى وصولهم الى السيارات التي تقلهم الى محافظة كربلاء المقدسة".وتابع، ان "أكثر الزائرين الذين دخلوا الأراضي العراقية عبر المنفذ هم من جنسيات إيرانية وافغانستانية وباكستانية من المقيمين في إيران الذين يمتلكون وثائق، فضلا عن القادمين من الهند وأذربيجان وتركمانستان". موضحا انه "الى الان لم تسجل أي حالة خرق او تعطيل في انسيابية تفويج الزائرين والعملية تسير وفق ترتيب عالي".وأشار الى انه "تم تخصيص سمات دخول لعدد من المواكب بحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ الشلامجة والى الان تم السماح بالدخول الى أكثر من 2500 موكب".واختتم فرج قوله، بأنه "تم تأمين 85 جهاز حاسوب لغرض تأشير الجوازات وأيضا لاستيعاب هذا العدد الكبير من الزائرين وعدم تأخيرهم"، موضحا ان "هناك تعاونا كبيرا بين جميع الأجهزة الأمنية والخدمية التي تساهم في رفع انسيابية دخول الزائرين".