عمليات تهريب النفط تهدد اقتصاد العراق

تثقل كثيرا عمليات تهريب النفط ومشتاقه اقتصاد البلاد، يمكن اعتبارها وكأنها عملية هدم مستمرة .ملف تهريب النفط يعد من اكبر التحديات التي تواجه اقتصاد العراق، وتعتبر اقتصادياً من اكبر الجرائم التي تهدد السياسة الاقتصادية وانها أشبه بثقب في جدار الاقتصاد الوطني.وقد لا ترتبط عمليات التهريب هذه بشكل كبير بالقضايا الامنية بقدر ارتباطها ببعض الخلافات السياسية، ولعل ما وضع من قوانين رادعة ربما تلعب دوراً في الحد من هذه العمليات .حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية تشير الى حجم كميات النفط التي تهرب من العراق لكن هناك تقديرات تقول إن حجم الكميات المهربة ليست قليلة.