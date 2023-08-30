دائرة الثقة بين المركز والاقليم تضيق بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية

تفاقمت ازمة الرواتب بين المركز والأقليم ووصلت الى حد تهديد بعض المسؤولين في حكومة كردستان بقطع المياه عن مدن الوسط والجنوب في حال لم ترسل بغداد مستحقات الاقليم، لكن سرعان ما جوبهت تلك التصريحات بالرفض من قبل نواب كرد .دائرة الثقة التي ضاقت رويدا رويدا بين بغداد واربيل بسب عدم التزام الطرفين بالاتفاقات السياسية ، جعلت الوفود تذهب وتأتي لحل المسائل العالقة بين الطرفين .