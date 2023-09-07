الامم المتحدة تحذّر من انهيار مناخي

تحذيرات شديدة اطلقتها الامم المتحدة من انهيار مناخي بعد أن سجلت أشهر الصيف الحالي أعلى درجات حرارة لم تشهدها الأرض منذ بدء تسجيل البيانات في العام الف وتسعمئة واربعين.هذه التحذيرات جاءت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا القادة الى العمل سريعا للتوصل إلى حلول لمشكلة المناخ حيث على الجميع تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية، وليس هناك وقت لضياعه.وفي بيان منفصل، وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، شهر آب بأنه كان الأشد حرارة على الإطلاق بهامش كبير، وثاني أكثر شهر حرارة بعد تموز الفين وثلاثة وعشرين.أما الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتري تالاس، فقال إن نصف الكرة الشمالي شهد فصل صيف شديد، وان حرائق الغابات المدمرة أتت على مساحات كبيرة من الأراضي وأضرت بصحة الأشخاص.وكانت مجموعة "بيركلي إيرث" الأميركية لمراقبة درجات الحرارة، عزت أسباب ارتفاع درجات الحرارة العالمية في صيف 2023، إلى عودة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادي المعروفة باسم "النينيو"، التي شهدها العالم سنة 2022 أيضا.