السومرية تنشر صوراً لبحيرة ساوة بعد موجة الجفاف

تنشر السومرية نيوز، صورا لبحيرة ساوة في محافظة المثنى بعد موجة الجفاف التي ضربت مصادر تغذيتها.

وقال مستشار ومعاون محافظ المثنى لشؤون الزراعة والموارد المائية عبد الوهاب فليح الياسري بحديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "بحيرة ساوة تغذيتها من المياه الجوفية وليس من المياه السطحية ولا توجد هناك علاقة بين مستوى نهر الفرات وانخفاض البحيرة على اعتبار ان طرق التغذية مختلفة بينهم".



وأضاف، انه "لا توجد أسباب واضحة لانخفاض وارتفاع مستوى مياه البحيرة وتعتبر وزارة الموارد المائية ومركز إنعاش الاهوار المسؤول المباشر عن معرفة مصادر تغذيتها بالمياه".



وتابع، ان "هناك دراسات كثيرة تعمل من اجل إنعاش بحيرة ساوة وإيقاف تدهورها لكن يوجد اسرار وغموض كبيرين في هذا الموضوع لحد الان ولا نستطيع إنعاش حقول تغذية البحيرة الذاتية لأنه قد تكون بأعماق كبير في باطن الأرض"، مشيرا الى انه "لا يمكن للأسماك ان تعيش في مياهها لان نسبة الملوحة فيها عالية جدا وأكثر من مياه البحر بأضعاف".



واكد مركز أبحاث البادية وبحيرة ساوة، انه "في حال توفر كميات المياه اللازمة لعشرات السنوات القادمة، لربما ستدب الحياة من جديد في ساوة".



وأوضح ان "الجفاف ضرب البحيرة بقوة جراء معامل الملح القريبة منها وزراعة البادية، وبذلك قد انتهى مورد أقتصادي مهم للمحافظة في حال يمكن استثمارها كمنتجع سياحي لاستقطاب السياح".



ونوه الى ان "هناك العديد من أنواع السمك المهمة اختفت وهاجرت الطيور النادرة منها".