إحصائية بعدد العوائل النازحة بسبب التصحر والجفاف في محافظة عراقية

وقال عبد علي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عدد العوائل النازحة من التصحر والجفاف كإحصائية اولية مسجلة لدينا أكثر من 400 عائلة انتقلت الى محال سكن اخرى بحثا عن فرصة عمل مناسبة"، مشيرا الى ان " العدد الفعلي والحقيقي للنزوح يتجاوز ال 3000 عائلة ودائرتنا مستمرة بالتسجيل".وأضاف، ان "هذه العوائل منتشرة في جميع الاقضية والنواحي، علما بان جميع المقاطعات الزراعية في المثنى تعرضت للنزوح بسبب شحة المياه وهي تقع على ذنائب الأنهار".وتابع، ان "هناك اعدادا كبيرة من العوائل التي تمتهن الانشطة الزراعية ومتعلقاتها نزحت من مكان سكنها وعملها الى مناطق اخرى بسبب عدم توفر مياه سقي الاراضي الزراعية والمواشي، فضلا عن انقطاع المياه الصالحة للشرب، ما تسبب بنزوح اغلب العوائل".