وفد الاقليم يجري مفاوضاته في بغداد.. الازمة على وشك الحل

المفاوضات بين المركز والاقليم تتواصل للبحث عن حلول جذرية للقضايا العالقة وفي مقدمتها رواتب موظفي كردستان.



لم تكن الزيارة الاولى لكنها قد تكون حاسمة.. رئيس حكومة الاقليم على رأس وفد رفيع حط رحاله في بغداد وفي جعبته ملفات عديدة ابرزها رواتب موظفي الاقليم وحصته من الموازنة فضلا عن قضية كركوك.



المحطة الاولى للوفد كانت عند رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اخذ متطلبات مواطني الاقليم بعين الاعتبار، فيما سيتم اعطاء حصة الاقليم من الموازنة مقابل تسليم واردات النفط بحسب نواب.