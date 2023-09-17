البرلمان يسعى لتشريع قوانين تسند حملة هيئة النزاهة الاتحادية

من اين لك هذا؟ سؤال استباقي ستطرحه هيئة النزاهة امام من يستغل المال العام للتأثير على خيارات الناخبين في الانتخابات المحلية المقبلة، في خطوة حظيت بدعم المشرعين للحد من ظاهرة الفساد .ومع دعم البرلمان لهذه الحملة، تستعد لجنة النزاهة النيابية لتشريع قوانين تسند اجراءات محاربة الفساد وتكون شاملة لوضع كبار السراق امام طائلة القانون .