رغم مرور اشهر على موعد التنفيذ.. مشاريع الموازنة لم تبصر النور

بين بطء اجراءات وزارة المالية في تمويل المشاريع والتحذير من استغلال مشاريعها في الدعاية الانتخابية.. لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على ارض الواقع لغاية الان.





السنة الحالية على وشك الانتهاء ومشاريع الموازنة لم تنطلق على ارض الواقع لغاية الان رغم مرور أشهر عدة على موعد تنفيذها لاسباب فنية تتعلق بتمويل المشاريع من قبل وزارة المالية بحسب نواب.



التأخير الحاصل في تنفيذ بنودها فتح باب التكهنات والتساؤلات من امكانية استغلال اموال الموازنة في الدعاية الانتخابية من قبل جهات متنفذة حذر منها نواب.