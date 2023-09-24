انشغال الاحزاب بالتحضير للانتخابات يؤثر على اداء البرلمان

قوانين في غاية الاهمية لا تزال مركونة في رفوف البرلمان وتنتظر ادراجها على لائحة التشريع، تمريرها مرهون بجلوس جميع الاطراف والايفاء بالاتفاقات.

في وقت مبكر بدأت الاحزاب السياسية تنشغل بالاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة الامر الذي اثر بشكل او بآخر على اداء البرلمان الذي يحتوي على قوانين مهمة وجدلية بحاجة الى اهتمام وتوافق سياسي .



ولعل ابرز القوانين المهمة التي تنتظر التشريع هما قانونا النفط والغاز، والعفو العام اللذان تعطلا نتيجة عدم التزام ائتلاف ادارة الدولة بالاتفاقات التي انبثقت على اثرها الحكومة الحالية بحسب نواب .