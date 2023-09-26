مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة

وقال جميل في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية، ان "لدينا خطة محكمة لتأمين مراكز الاقتراع"، موضحا ان "المفوضية بحاجة لـ250 ألف موظف لإدارة الاقتراع وعدد المتقدمين مليون".وأضاف: "الانتخابات الماضية شهدت توقفات بالأجهزة ونسعى لتلافي ذلك"، مبينا انه "ستكون لدينا كامرتين في كل محطة انتخابية، سيرفرات الانتخابات موجودة بالمكتب الوطني والتشكيك بها غير صحيح، والوسط الناقل يقع في دولة الإمارات لأنه "أمين مؤتمن."وأشار جميل الى ان "حاسبة ليندا والهاكر الإفريقي "قصص خيالية" لا وجود لها، والأجهزة والوسط الناقل والنتائج ستعلن وفق سياق انتخابات 2021"، مبينا ان "النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة".وبين ان "الحشد الشعبي سيصوت ضمن الاقتراع الخاص وليس العام والذي سيجري يوم 16/12/2023، والأمم المتحدة موجودة لمتابعة عملية الاقتراع ودورها استشاري والمراقبة الدولية ستكون قليلة جدا أو معدومة بالانتخابات المقبلة".ولفت جميل الى ان "الانتخابات المحلية يجب أن تجري قبل 20 كانون الأول والمفوضية مستعدة لإجراء انتخابات مبكرة"، موضحا ان "نسبة المشاركة تعتمد على الثقة بالمفوضية وإجراءات الحكومة".وتابع ان "هناك مؤشرات إيجابية على ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة".