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مستشار حكومي: أزمة الدولار عبارة عن معركة بين الدولة والمضاربين

خاص السومرية

2023-09-26 | 16:07
مستشار حكومي: أزمة الدولار عبارة عن معركة بين الدولة والمضاربين
2,811 مشاهدة

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء السياسي سبهان الملا جياد، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الخزانة الأمريكية تضع العراق على السكة الصحيحة، معتبراً أن أزمة الدولار عبارة عن "معركة" بين الدولة والمضاربين.

وقال الملا جياد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية، ان "أداء الحكومة ناجح حتى الآن"، موضحا ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إداري ناجح ومتمرس والحكومة تتبنى مبدأ الحوار مع الجميع".

واضاف: "الحكومة استطاعت إثبات وجودها بالشارع العراقي"، مبينا ان "إجراءات الخزانة الأميركية تضع العراق على السكة الصحيحة"، لافتا الى ان "الحكومة السابقة لم تستطع تحسين وضع القطاع المصرفي".

وأشار جياد الى ان "هناك جهات تسعى للاستفادة من فوضى العملة"، موضحا ان "أزمة الدولار عبارة عن "معركة" بين الدولة والمضاربين".

واكد ان "قانون العفو العام السابق شمل الكثيرين من المنتمين لتنظيم داعش"، مشددا على انه "لا عفو عن إرهابي".

وبين جياد ان "الإطار التنسيقي استجاب لمطالب المكونات الأخرى لتشكيل ائتلاف إدارة الدولة"، ولفت الى ان "كل محافظة لديها عدد معين من المغيبين"، مؤكدا: "تلقيت 3400 بلاغ عن وجود مغيبين في صلاح الدين".

وكشف جياد ان "التغيير الوزاري موجود والسوداني أجله لإعطاء فرصة للوزراء"، موضحا ان "التغيير الوزاري سيجري في غضون أقل من شهرين".

وأوضح ان "الكثيرين من اتباع التيار الصدري لم يستجيبوا لقرار قائدهم الصدر ولم ينسحبوا من مواقعهم الوظيفية"، مبينا انه "لن يحدث انتقام وظيفي من موظفي التيار الصدري بالمناصب العليا".

ولفت مستشار السوداني الى ان "ملف الفساد في العراق مدول من الأساس"، مؤكدا ان "السوداني استثمر الاتفاقيات الدولية لتسليم المطلوبين بقضايا الفساد والحكومة ماضية بإجراءات استرداد المطلوبين من دول العالم".

وشدد على ان "إعادة الأموال من الفاسدين تحظى بالأولوية"، مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية "المنع والردع" في مكافحة الفساد".
 
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