"نازل اخذ حقي": هؤلاء من يحركون السلاح المنفلت في العراق

وقال الفريجي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من قوى السياسية على خلاف مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف، أن "تشرين لا تمتلك هوية واحدة، بل هي تمثل شعباً متنوعاً في أفكاره؛ لذلك لا يمكن حصر تفكير جميع التشارنة برؤية واحدة مثل أنصار التيار الصدري أو أنصار ائتلاف دولة القانون أو غيرهم".وحول تظاهرات اليوم، أشار الفريجي، إلى "عدم حصول احتكاك قوي بين المتظاهرين والقوات الأمنية"، مردفاً: "السلطة هي التي حاولت قمع المتظاهرين إذ حدث إطلاق رصاص في الهواء وقنابل دخانية؛ في محاولة لمنع استمرار التظاهرات إلى ما بعد وقت المغرب".واعتبر، أن "قمع المتظاهرين نذير شؤم لحكومة السوداني؛ لان الحكومات التي قمعت المتظاهرين انتهت بمصير سيء".وتابع، أن "الإطار التنسيقي استحوذ على الحكم بالقمع"، لافتاً إلى أن "نازل اخذ حقي هي الحركة الوحيدة الحاملة لتشرين".كما بين الفريجي، أن شعار "ماكو وطن ماكو دوام" رفعه وزير الصدر وليس التشارنة.