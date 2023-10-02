تراجع واضح في عمل البرلمان نتيجة انشغال اغلب القوى بالانتخابات

ؤشر في عمل البيت التشريعي تلكؤ واضح .. وهي نتيجة متوقعة لانشغال اغلب القوى السياسية بالتحضير للانتخابات المحلية المرتقبة.. حالة يجد فيها كثيرون عدم اكتراث بمصلحة المواطن لا سيما مع وجود الكثير من المشكلات التي يعاني منها الاخير.وقد تخضع هذه القوانين المهمة للمساومة الحزبية من قبل الاطراف السياسية وهو ما يعرقل تمريرها داخل البيت التشريعي, ويعد هذا الموضوع حالة متكررة عند كل عملية انتخابية تجرى في البلاد.وينبغي على القوى النيابيةِ ان تضعَ مصالحَ الوطنِ والمواطنِ في مقدمةِ العملِ .. هكذا تتحدثُ الاوساطُ الشعبيةُ مطالبةً مجلسَ النوابِ بتصويبِ اعمالِه في هذا الاتجاهِ دون الانشغالِ بغيرِه.