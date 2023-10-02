خسائر مالية ضخمة تكبدها الاقتصاد المحلي رغم القرارات الحكومية

خسائر مالية كبيرة تصل لاكثر من عشرين مليار دولار حسب معنيين خلال اشهر قليلة تكبدها العراق في ملف الدولار بسبب عدم رغبة بعض المصارف والصيرفات الالتزام بمنصة بيع العملة التي تضمن عدم تسربه خارج البلاد.مبيعات البنك المركزي التي شهدت ارتفاعا في سوق العملة لم تؤثر كثيرا بخفض اسعار الصرف في السوق الموازي حتى وصل لاكثر من مئة وخمسة وخمسين الف بفارق يصل الى ثلاثة وعشرين الف دينار عن السعر الرسمي، امر ارجعه مختصون الى الفساد بالدرجة الاولى.