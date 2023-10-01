بالفيدبو.. 6 علامات تدل على أنك مرهق نفسيًّا

تصبح سريع الغضب حتى من أشياء تافهة وبسيطة وتصبح أكثر تحسسا من باقي الأيامتفقد الحماس وحس المبادرة والانفعال وتصبح مشاعرك مخدرة وتفقد الأملتجد صعوبة في أداء المهام اليومية والعادية ويصعب عليك التركيز في العملبسبب الارهاق الدائم، تفقد القدرة على التحكم بردود فعلك العاطفية والسلوكيةوترتفع مستويات القلق والتوتر عندكالتعب النفسي غالباً ما يؤدي إلى الأرقإلاّ أن اضطراب النوم قد يتجلى بطريقتين:إمّا قد تنام لساعات طويلة ومستمرة للهروب من الحياة الاجتماعيةأو قد لا تقدر على النوم لأيام متتاليةقد تشعر فجأة بالخوف الشديد أو الرعبمصحوب بردة فعل جسدية مثل صعوبة التنفس، والدوخة، والارتعاشمن المهم أن تتعلم كيفية معالجة نوبات الهلع باستخدام عدة تقنيات مثل التنفس العميقأو استشارة مختص يساعدك على التخلّص من هذه النوبات