وزيرا الداخلية والدفاع وقيادات أمنية رفيعة يهنئون مؤسسة السومرية بالذكرى الـ19 لتأسيسها

السومرية نيوز – العراق



هنأ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي وعدد من القيادات الأمنية الرفيعة، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/اكتوبر 2023، مؤسسة السومرية بالذكرى التاسعة عشر لتأسيسها، متمنين لها دوام الموفقية والنجاح في العمل الإعلامي.



وقدم الشمري والعباسي، بالإضافة الى الفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، واللواء سعد معن المستشار الامني لوزير الداخلية، وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري، واللواء الطيار تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، واللواء خالد المحنا مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، والفريق الطيار شهاب جاهد علي قائد القوة الجوية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، واللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله والناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، وقائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق ق.خ الركن علي غازي الهاشمي، التهاني الى مؤسسة السومرية بالذكرى التاسعة عشر لتأسيسها، متمنين لها دوام الموفقية والنجاح في العمل الإعلامي.



وتحتفي السومرية، بالذكرى التاسعة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.



وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي 2023، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول لـ 3 أعوام ماضية كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية للأعوام (2021-2022-2023).



يشار الى ان ذكرى تأسيس السومرية يصادف 27 سبتمبر/أيلول، الا ان إدارة فضائية السومرية أعلنت مؤخراً، تأجيل استقبال التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيسها التاسعة عشر، تضامنا مع فاجعة ومأساة حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.







