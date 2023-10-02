المالية النيابية تبحث مع وزير التخطيط والمحافظين اسباب تأخر تمويل المشاريع

استكمالا لاستضافة المحافظين وبعد مناقشة المشاريع ضمن الموازنة الاتحادية والتي شهدت تأخرا ملحوظا بنسب الانجاز، وزير التخطيط مع محافظ البصرة ونائب محافظ نينوى في ضيافة اللجنة المالية لوضع حلول لهذا الملف الخدمي.وخلال الايام المقبلة ستتم استضافة وزيرة المالية للوصول الى حلول نهائية بعد تأشير تلكؤ في تمويل المشاريع التي توقفت لاشهر .