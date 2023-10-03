"صوت ينقل الحقيقة".. قيادات سياسية وشخصيات "بارزة" تهنئ السومرية بالذكرى الـ19 لتأسيسها

السومرية نيوز – العراق



هنأت قيادات سياسية رفيعة وشخصيات حكومية عراقية "بارزة"، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتأسيسها، فيما أكدوا انها لا تزال صوتاً ينقل الحقيقة والأحداث.







وأضاف: "يحونا الأمل بأن يبقى إعلامنا المرئي في عموم عراقنا الحبيب سلطة رابعة تعمل مع باقي صنوف الإعلام المسموع والمقروء على تعميد أسس العملية السياسية وترصين بناء الدولة بخطاب موضوعي موزون هادف".



كما، قدم عيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي تهنئة للسومرية، جاء فيها: بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشر لتأسيس السومرية، قناة إعلامية مهنية، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات متنينا لكم المزيد من الابداع والتقدم خدمة لمسيرة العمل الإعلامي المهني الموضوعي في عراقنا الحبيب".



وتابع، "لقد قدمتهم طوال السنوات الماضية نموذجاً مميزاً للأعلام الوطني الحر، وكلي امل وثقة بأنكم ستواصلون السير الى ذات النهج، سائلين الباري عز وجل ان يوفقكم في أداء رسالتكم النبيلة". وقدم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، تهنئة للسومرية، قال فيها: "تسعة عشر عامًا من الإعلام الرائد والتغطية المميزة لقناة السومرية الغراء، وفي هذا اليوم نحتفل معكم بذكرى تأسيس قناتكم الموقرة التي كانت ومازالت صوتًا ينقل الحقيقة والأحداث".وأضاف: "يحونا الأمل بأن يبقى إعلامنا المرئي في عموم عراقنا الحبيب سلطة رابعة تعمل مع باقي صنوف الإعلام المسموع والمقروء على تعميد أسس العملية السياسية وترصين بناء الدولة بخطاب موضوعي موزون هادف".كما، قدم عيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي تهنئة للسومرية، جاء فيها: بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشر لتأسيس السومرية، قناة إعلامية مهنية، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات متنينا لكم المزيد من الابداع والتقدم خدمة لمسيرة العمل الإعلامي المهني الموضوعي في عراقنا الحبيب".وتابع، "لقد قدمتهم طوال السنوات الماضية نموذجاً مميزاً للأعلام الوطني الحر، وكلي امل وثقة بأنكم ستواصلون السير الى ذات النهج، سائلين الباري عز وجل ان يوفقكم في أداء رسالتكم النبيلة".





الى ذلك، هنأ مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتأسيسها.



التهنئة ادناه: الى ذلك، هنأ مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتأسيسها.التهنئة ادناه:

فيما، قدم مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد محمد الربيعي، التهاني مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتأسيسها.

وتقدمت هيئة الإعلام والاتصالات، بأجمل التهاني لقناة السومرية الفضائية بذكرى تأسيسها الـ 19، متمنين لها وملاكاتها دوام التألق والمساهمة الفاعلة لإرساء مفاهيم الموضوعية والحيادية.



وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، "لقد أثبتت قناة السومرية طيلة السنوات السابقة وقوفها بجنب قضايا الوطن كلها؛ منذ اعوام تأسيسها الأولى مروراً بالحرب على العصابات الارهابية، وواكبت بهمة صحافييها قضايا الوطن الاجتماعية والدينية والسياسية، واجتهدت بالحفاظ على قيمها المهنية والاخلاقية طيلة العقدين الماضيين".

وتحتفي السومرية، بالذكرى التاسعة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.



وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي 2023، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول لـ 3 أعوام ماضية كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية للأعوام (2021-2022-2023).



يشار الى ان ذكرى تأسيس السومرية يصادف 27 سبتمبر/أيلول، الا ان إدارة فضائية السومرية أعلنت مؤخراً، تأجيل استقبال التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيسها التاسعة عشر، تضامنا مع فاجعة ومأساة حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.