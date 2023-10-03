الجبوري: السوداني كان ضحية فيلم هندي بقضية عودة معدات مصفى بيجي

وقال الجبوري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "يوم 3 تشرين الأول تاريخ لا خلاف عليه للاحتفال بالعيد الوطني العراقي".وأضاف، ان "الأموال التي خصصت لدعم مرشحي تحالف السيادة أطلقت قبل يومين"، موضحا ان "أقل مبلغ وزع لدعم مرشحي تحالف السيادة 20 مليون دينار، مؤكدا ان "تحالف السيادة كانت لديه مشكلة بعدد مرشحيه الزائد".وأشار الجبوري الى ان "التفاهمات كانت جدية لإقالة الحلبوسي، لانه "غدار" ولا يحترم الكلمة ولديه نزعة صدامية ولا يريد حلفاء وإنما "أتباع أذلاء".وبين ان "الإماراتيين لم يعودوا مهتمين ببقاء الحلبوسي من عدمه"، لافتا الى ان "تركيا قالت للمكون السني "ابقوا عقال" لمنع إقالة الحلبوسي".واكد الجبوري، ان "دفاع الإطار التنسيقي عن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي "مشرف".وشدد على ان "العراق يشهد توازنا بالتدخلات الخارجية، والتدخل الإيراني هو الأقوى في العراق"، مبينا ان "الدولة العميقة في العراق غير مسيطر عليها داخليا".ولفت الجبوري الى ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أشجع رئيس وزراء في القرارات الوطنية".وبين ان" تشكي السنة من الفصائل أصبح أقل من السابق"، موضحا ان "فكرة إقليم الأنبار مدعومة من إسرائيل، والحلبوسي "عيونه على الغاز والفوسفات" في القائم"، مشيرا الى ان "حزب تقدم أسسه الشيعة والحلبوسي اشتراه منهم".وأكد الجبوري، ان "الحلبوسي يسير على خطى صدام باستقطاب أقربائه ومنحهم مناصب"، مبينا ان "ختيارية البعث" يهندسون إقليم الأنبار ويدفعون الحلبوسي لتنفيذه".وأوضح، ان "الشاحنات المحملة بأجزاء مصفى بيجي جاءت لبغداد قبل كردستان"، مؤكدا: "أعرف من سرق مصفى بيجي لكنني لا أستطيع الحديث".وشدد الجبوري على ان "السوداني كان ضحية "فيلم هندي" في قضية عودة معدات مصفى بيجي"، مشيرا الى ان "محافظ صلاح الدين الحالي لا يقل فسادا عن أبو مازن".ولفت الى ان "محافظ صلاح الدين صرف 24 مليارا على إنشاء "تواليتات"، وان الإعمار في صلاح الدين صفر والمليارات تسرق".وختم الجبوري: "الحلبوسي وتحالف العزم كانا سببا بشمول نجم الجبوري باجتثاث البعث"، مبينا انه يجب ان "لا نحرج السوداني بملف جرف الصخر الآن "إكراما له".