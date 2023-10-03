استياء يولده عدم الالتزام بتوقيتات جلسات البرلمان وتغيب النواب

يرن كثيرا ايذانا ببدء الجلسة ودخول المشرعين لكن لا يتحقق ذلك الا بعد ساعات عن موعد عقد الجلسة .. والاسباب عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة والغياب المستمر لبعض النواب .تتفاقم حالة الاستياء لدى بعض النواب كما هي الحالة لدى المواطن الذي اعطى الشرعية لهم بفعل المشهد الذي يرافق جلسات البرلمان التي تتضمن جدول اعمال يحتوي على قوانين لاتعود بالاثر على الشارع وفق نواب.تكرار هذا المشهد دفع الاوساط النيابية الى مطالبة رئاسة البرلمان بمعالجة تلك الاسباب ، فضلا عن اتخاذ الاجراءات بحق المتغيبين منذ انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة .