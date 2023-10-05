مالية البرلمان تنتقد سيطرة مصارف أجنبية على سوق العملة

في سابقة وصفها نواب بالخطرة .. مجموعة من المصارف غير العراقية تستحوذ على سوق بيع العملة من الدولار وتصل نسبة المبيعات في اليوم الواحد إلى أكثر من مئتي مليون دولار وهو ما اثار موجة انتقادات برلمانية.المساحة الكافية التي تتمتع بها المصارف الاجنبية في الحصول على العملة الصعبة وبيعها ومايقابلها من تضييق على نظيراتها المحلية جعلت من قيمة الدولار ترتفع لتؤثر على اقتصاد البلد .