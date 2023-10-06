مواطنون يبدون تخوفهم من حالة الشلل التي تضرب الاسواق

يواصل الدولار واسعاره المتذبذبة اثارة مخاوف المواطنين من بروز ازمات جديدة، خاصة ان حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق العراقية قد تتسبب بشلل للحركة التجارية وهو وضع تشير له الاوساط الشعبية.ومن ابرز مطالب المواطنين توفير العملة في الاسواق دون الاعتماد على آليات يمكن أن تكون عرضة للاستغلال من قبل بعض الاطراف .. وهو أمر اذا ما تحقق فان الاتسقرار المشهود ربما يسيطر على السوق.ويرى اقتصاديون ان أزمةَ الدولار في العراق لم تصلْ إلى مستوى الحلِ النهائي، إذ أن الحلولَ والإجراءاتِ التي وُضعت كانت شكليةً، ولم تعالجْ الخللَ على المستوى الهيكلي في الاقتصادِ العراقي.