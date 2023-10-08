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"السند الوطني" يكشف: هل يدخل العراق على خط "طوفان الأقصى"؟
خاص السومرية
2023-10-08 | 16:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,746 مشاهدة
رجح عضو تجمع السند الوطني، حسام الربيعي، اليوم الأحد، دخول العراق على خط معركة "طوفان الأقصى"، فيما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن اجتياح غزة.
وقال الربيعي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "القضية الفلسطينية أصبحت أوضح من السابق على أنها قضية شعوب وليست قضية أنظمة؛ كون الأنظمة السياسية زائلة".
وأشار إلى أن "إسرائيل لديها طموح وحلم بتحقيق شعار من النهر إلى البحر، كما تطمح بضم أراضي عراقية".
وشدد على أن "الدولة العراقية تقف مع فلسطين وترفض أي قرار يمس بقضيتها، معتبراً أن جزءاً كبيراً من الخراب الذي حل في بلدنا سببه دعم القضية الفلسطينية"، منوهاً إلى أن "قضية فلسطين هي قضية إنسانية قبل أن تصبح قضية عقائدية أسلامية"، مردفاً: "أي جهة تتباين في مواقفها تجاه فلسطين نضعها في باب العمالة والمساندة للتطبيع".
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وفيما استبعد "فتح خط نار مباشر من بغداد ضد إسرائيل"، أكد الربيعي، أن "هناك خططاً وضعت وعمرها 20 عاماً وتم زراعة شبان عراقيون في مناطق لبنانية لغرض توظيفهم في الحرب الشاملة عندما يحين موعدها"، مشيراً إلى أن "هناك غرفة عمليات مشتركة تضم جميع محور المقاومة".
وتابع الربيعي، أن "عملية طوفان الأقصى حطمت أسطورة الأمن الإسرائيلي"، موضحاً أن "المقاومين الفلسطينيين درسوا عملية إيقاف القبض الحديدية ونجحوا في ذلك".
وحول ما إذا كان الرد الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى" سيكون عبر اجتياح غزة، استبعد الربيعي ذلك، وقال إن "الجيش الصهيوني عاجز عن اجتياح قطاع غزة".
وأردف: "إذا كانت هناك تحركات من باب دعم وإسناد إسرائيل براً أو جواً أو عبر تقديم التغذية العسكرية وتضييق الجبهات السورية أو اللبنانية فإن المقاومة العراقية سيكون لها تحرك".
وشدد الربيعي، على أن "العراق قد يدخل على خط عملية طوفان الأقصى؛ إذا تطور الموقف"، معتبراً النصر الذي سينتج عن هذه العملية بأنه "للمسلمين كلهم وليس للشيعة فقط".
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