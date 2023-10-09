مواطنون يدعون لايجاد خطط ذاتية لتخفيف اثار الازمة الاقتصادية

امام اعين المواطنين يتضح مقدار العجز الحكومي عن وضع الحلول لازمة ارتفاع اسعار صرف الدولار واثاره المترتبة.. وضع يختصر الخيارات ويحصرها بمحاولات فردية للمواطنين لوضع استراتيجيات علها تخفف من وقع الازمة عليهم في حال حصولها.ويلقي البعض باللائمة على الجهات المعنية في التلكؤ بمعالجة الموضوع والسيطرة على التذبذب الحاصل في الاسواق .. وهي نتيجة حتمية لاستمرار الفساد وسيطرة بعض الاطراف وفقاً لوجهة نظرهم.ولا يطلب المواطن الكثير سوى تحقق استقرار اقتصادي يضمن له كفاف عيشه دون أي هزات اقتصادية تربك اوضاعه وقد تتسبب بطبيعة الحال بازدياد عمق الازمات الاقتصادية.