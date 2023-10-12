المصارف الاهلية تتلاعب باسعار الحوالات المالية وتحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي

ارتفاع مستمر باسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية، والاسباب تعود لتلاعب المصارف الاهلية بسوق العملة بحسب نواب، فيما يتحرك البرلمان نحو استضافة محافظ البنك المركزي للوقوف على الاسباب.

مجددا يعاود الدولار الارتفاع متخطيا حاجز المئة والستين دينارا ، الازمة تتواصل والاسباب تتعدد من بينها فرض مصارف اجنبية سطوتها على السوق والحوالات الخارجية ايضا.



ويتحرك البرلمان نحو استضافة محافظ البنك المركزي لتقديم سؤال شفاهي له على امل احتواء الازمة وتصحيح السياسة النقدية التي لم تكن مرضية للاوساط النيابية .