كيف تبقى حرارة جسم الإنسان ثابتة على 37 درجة مئوية؟

عندما تنخفض الحرارة تعمل منطقة تحت المهاد على إرسال إشارات تجعل الجسم يرتعش ليتدفأ.عند ارتفاع الحرارة ترسل إشارات تساعد على بدء عملية التعرق لإخراج الحرارة من الجسم.لماذا 37 درجة مئوية تحديداً؟هي درجة الحرارة المثالية التي تشكل حالة من التوازن:يكون الجسم دافئاً بدرجة كافية لمنع إصابته بالعدوى الفطريةولكن ليس دافئاً جداً لدرجة تدفع الإنسان لتناول الطعام دون توقف للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديه.37 درجة مئوية هو متوسط درجة الحرارة الطبيعيةالتي تكون أعلى أو أقل بقيمة 0.6 درجة مئويةتختلف النسبة خلال اليوم حسب الوقت والنشاطتكون درجة حرارة جسم المرأة أعلى أو أقل اعتماداً على فترة الحيض أو الإباضةمع تقدم الإنسان في العمر متوسط درجة حرارة الجسم ينخفض قليلاًيُساهم ارتفاعها في تعزيز عمل جهاز المناعة عند التعرض للعدوىزيادة الوزن مرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجسم خلال ساعات النهاريفقد جسم الإنسان ما يعادل 1 إلى 2 درجة مئوية قبل النوم مباشرة، مما يساعد على النومدرجة حرارة جسم المرأة أعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية من درجة حرارة جسم الرجل