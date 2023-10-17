الكتل الكردية تستبق موازنة 2024 وتتحرك لتعديل بنودها

الموازنة الثلاثية تعود الى واجهة الجدل من جديد وهذه المرة من خلال التحركات البرلمانية التي تحاول اجراء تعديلات على بنود موازنة الفين واربعة وعشرين .

في وقت مبكر يتحرك الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو تعديل بنود موازنة عام الفين واربعة وعشرين في محاولة للحصول على حصة كاملة بدلا من الانفاق الفعلي .. تحرك رسم ملامح خلافات قادمة مكانها البرلمان .

بالمقابل تسعى قوى برلمانية اخرى للتعديل ايضا وتحاول ان تحصر رواتب موظفي الاقليم بيد بغداد ودفعها بشكل مباشر .