نائب يطالب بكشف ورقة الاتفاق السياسي ويؤكد: 30 منفذاً للتهريب بالإقليم

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران: فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نائب يطالب بكشف ورقة الاتفاق السياسي ويؤكد: 30 منفذاً للتهريب بالإقليم

خاص السومرية

2023-10-19 | 16:05
نائب يطالب بكشف ورقة الاتفاق السياسي ويؤكد: 30 منفذاً للتهريب بالإقليم
2,801 مشاهدة

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، أسباب ضعف أداء البرلمان التشريعي، فيما أشار الى ان قانون العفو العام لم يرفع للنقاش بسبب غياب التوافق السياسي، وطالب بكشف ورقة الاتفاق السياسي، كما اكد ان 30 منفذا في الإقليم مخصص للتهريب.

وقال المالكي خلال حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ظاهرة سحب القوانين من قبل الحكومة سلبية وهي أحد أسباب ضعف الأداء البرلمان التشريعي وقلة إنتاجية مجلس النواب كون اللجان تبدأ بمشروع قانون وتقوم بقراءته قراءة أولى وثانية وعندما يصل الى مرحلة التصويت يتم سحبه وتصادر جهود النواب"، مشيرا الى ان "ضعف أداء المؤسسات الموجودة لدى الحكومة والهيئات الاستشارية هو السبب الرئيس وراء سحب القوانين قبل التصويت عليها".

وأضاف ان "قانون العفو مخصص وليس عاما لأنه لا يشمل أي جريمة وحتى الجرائم الإرهابية ليس كلها بل فقط الانتماء الى التنظيمات الإرهابية وهو لا يزال في ادراج اللجنة القانونية بسبب التوافق السياسي"، موضحا ان "أبرز إشكاليات قانون العفو العام هي طريقة تقديمه كون اغلب القوانين تقدم بطريقتين، الأولى: لجنة مكونة من 10 نواب ويسمى مقترح والثانية عن طريق رئاسة الجمهورية او الحكومة وهذا المشروع جاء عن طريق الحكومة لكن عند قراءة الأوليات نجد ان مجلس الوزراء لم يصوت عليه".

وتابع انه "لن يعرض العفو العام خلال الفصل التشريعي الحالي لان المدة الزمنية المتبقية قليلة وربما يصوت عليه بالفصل القادم".

ولفت المالكي "نحن بصدد جمع تواقيع نيابية لمطالبة رئاسة الوزراء بالإفصاح عن ورقة الاتفاق السياسي لأنها بدأت تؤثر حتى في عمل البرلمان"، مؤكدا ان "المنافذ الحدودية غير خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وقدمنا سؤالا لهيئة المنافذ ووزارة المالية بخصوص هذا الامر وكانت الإجابة ان هناك اكثر من 30 منفذا حدوديا يسميها الكتاب الرسمي "طرق تهريب" موجودة في إقليم كردستان فقط".

وأشار الى ان "القوانين التي تم تشريعها انتقلت الى السلطات التنفيذية ومجلس النواب بمختلف لجانه يفترض ان يقوم بمتابعة التنفيذ وهذا الامر يحصل الان لكن توجد بعض المشاكل، وقانون الموازنة تم تشريعه لكن كثير من النصوص والمواد والتي معظمها يتعلق بأمور مالية لم يتم إطلاق تمويلاتها من قبل وزارة المالية لوجود بعض المعوقات"، مبينا ان "إيقاف إطلاق تمويلات الوزارات بذريعة الانتخابات تعتبر حججا وتشير الى وجود خلل ودليل على ان الحكومة غير مسيطرة على موضوع التعيينات والتوظيف وهذا اعتراف بالفشل".

وبين ان "هناك مشكلة وعلامة سلبية على أداء النظام السياسي لعدم تنفيذ القرارات والقوانين الصادرة من البرلمان او المحاكم ويشكل هذا الامر خللا وخرقا وعلى الجانب الرقابي ان يتحرك من اجل ضمان تنفيذها"، مردفا :"من اهم المعوقات التي تواجهها اللجان الرقابية هو التوافق والمحاصصة الذي يوجد حتى في التشريع، وبعض القوانين تقدم وترد بسبب عدم وجود اتفاق سياسي حولها لدرجة انه لا يتم ادراجه حتى في جدول اعمال البرلمان".

واكد ان "الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا مصدرها رئيس البرلمان ونائبيه ولا يمكن ان نهتم لأمر الاجتماعات السياسية التي فرضت عليهم"، لافتا الى ان "بيان الإطار التنسيقي بشأن اتفاقية خور "عبد الله" كانت مصطلحاته مجحفة بحق العراق ومكانة مؤسساته وعبر فيه عن التزامه بالاتفاقيات الدولية واحترامه للمؤسسات العراقية بينما الدستور يحثه على التزامه بالقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، وهذه علامة سلبية كونه يضعف من دور المؤسسات العراقية وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية".

واستدرك بالقول، ان "قرار المحكمة الاتحادية ألغي قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية بشأن خور عبد الله والخارجية العراقية تعمل على دراسة الخيارات الأخرى"، موضحا :"يجب ان تكون هناك موازنة بين الحفاظ على المصالح الوطنية والالتزام بقرارات المؤسسات الداخلية وبين احترام قواعد الاتفاقات الدولية، وان انسحاب العراق من الاتفاقية او عدم اكمالها مع الكويت امر ليس بجديد وتم الاتفاق عليه وحسمه، وفي اتفاقية (فيينا) للمعاهدة لعام 1996 وفق المادة 50 يضمن القانون الحق لأي دولة بنقض الاتفاقية او الانسحاب منها في حال خالفت قواعد قانونها الداخلي".

وبشأن خروج العراق من طائلة البند السابع، اكد المالكي، ان "العراق لم يخرج وعندما وجهنا سؤالا لوزارة الخارجية بشأن القرارات الخارجية كان جواب الوزارة صريحا وصادما بأنها اقامت لجنة تعمل على دراسة القرارات الصادرة بحق العراق وتكثيف الجهود لإخراج العراق من البند السابع"، مشيرا الى انه "عند استضافة وكيل الوزارة الاقدم والكادر المتقدم من المستشارين ومدير عام الدائرة القانونية لم نحصل على أي إجابة تفيد بان العراق خرج من البند السابع وكان هناك اختلاف بين ممثلي الوزارة بأن العراق تحت البند السادس وهذا يدل على انه في أي لحظة او خرق ممكن ان يرجع العراق الى ما كان عليه".

وأشار الى ان "العراق يحتفل في كل مرة لأنه يخرج من قرار ضمن البند السابع وليس من الفصل كله مثل قرار تسديد التعويضات الكويتية وموضوع الأسرى وحظر السلاح".

وحول قضية الاستجواب البرلماني، كشف المالكي عن "مقدرة كل عضو في البرلمان بالاستجواب ان توفرت لديه الأدلة والوثائق والمشمولين بهذا القرار الوزراء جميعاً مع رئيسهم ومسؤولي الهيئات المستقلة الوارد ذكرها بالدستور العراقي، ويتم عن طريق جمع تواقيع لـ 25 نائبا كحد أدنى بالإضافة الى أسئلة الاستجواب التي تشكل اتهامات للطرف المستجوب"، مبينا ان "رئيس البرلمان بصدد تحديد موعد لاستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي وسيكون ضمن هذا الفصل التشريعي حيث توفرت لدينا ادلة على توجيه الاتهام اليه بموجب أسئلة مكونة من 18 سؤالا وعند الجواب من قبل المستجوب ستترك القناعة لأعضاء المجلس".

وبشأن المعوقات والخلافات بين الإقليم والمركز، أشار عضو اللجنة القانونية الى ان "هناك تغليبا للمصالح على القوانين الدستورية في العديد من المواضيع وانتقدنا هذا الامر بشدة والاتفاق السياسي يعرض كبديل عن قرارات المحكمة الاتحادية حتى في قضية الإقليم"، مؤكدا ان "المواد 13 و14 بقانون الموازنة التي تخص الإقليم وضعت بطريقة لكي لا تنفذ لوجود التناقض بين المادتين الأولى تقول الإقليم يسلم عوائد النفط الى المركز والثانية تعطي الصلاحية لرئيس وزراء الإقليم الحق بالتصرف بالعوائد وتم إعادة صياغتها في مجلس النواب ومع ذلك نواجه صعوبة بالالتزام بتلك المواد".

ولفت الى ان "العلاقة بين حكومة الإقليم والمركز لا ينطبق عليها وصف أي نظام اتحادي بالعالم كون الحكومة الاتحادية ليس لديها علم بالعقود التي توقع في كردستان ولا حجم الديون او الالتزامات وهناك اتهامات وشكوك ان الإقليم قام ببيع حقول نفطية الى دول أخرى"، معتبرا ان "الاتفاقات السياسية التي تحصل في كل دورة انتخابية جديدة هي فرصة لإعطاء الإقليم الحق بالتهرب من الأجوبة وتقديم تنازلات اليه".

واكمل المالكي، ان "النصوص التي تم صياغتها وادخالها ضمن الموازنة الخاصة فيما يتعلق بالإقليم والحكومة الاتحادية هي افضل ما حصل بالموازنات السابقة منذ عام 2003 الى الان وهي أساس جيد لقانون النفط والغاز الذي ننتظر تشريعه أيضا"، وحمل الحكومة الاتحادية "المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ النصوص الدستورية في الموازنة بخصوص الإقليم".

وواصل المالكي، انه "على الإقليم ان يكون شفافا وصريحا بمسألة الإجابة على كل الأسئلة والمتطلبات التي تطلبها الحكومة الاتحادية وثانيا عليه ان ينفذ النصوص الدستورية الواردة في القوانين الاتحادية فيما يخص التزاماته وعند تنفيذها سنكون كلنا الى جانبه في المطالبة باستحقاقاته"، منوها ان "الإجراءات التي قامت بها الحكومة الاتحادية بشأن تحويل الأموال الى الإقليم غير قانونية لان الإقليم لم يف بالتزاماته الى الان".

الى ذلك، قال إن "المستقلين في هذه الانتخابات لم يعودوا كذلك بسبب نظام القوائم الذي دخلوا جميعهم به تحت عناوين أحزاب سياسية لأنه لا توجد قائمة تدخل المفوضية الا بعنوان حزب سياسي"، مبينا ان "رئيس الوزراء له الحق بالتوصية الى مجلس النواب بإقالة المحافظ وليس اقالته بشكل مباشر وتتم عند توافر مجموعة من الأسباب".

وذكر، انه "سنشهد بعض الخلافات بين مجالس المحافظات والمحافظين خصوصا بالمحافظات التي لا يمتلك بها المحافظ اغلبية داعمة لأنه أي خلاف حزبي او سياسي سينعكس على العلاقة بين المحافظ والمجلس، واغلب المحافظين سيأتون بتوافق سياسي".

وبشأن القضية الفلسطينية، اكد ان "ما يحدث في غزة امر مؤسف جدا ويعتبر بكل المعايير انتهاك لقواعد القانون الدولي سواء في المجال الإنساني او حتى المجالات الأخرى كل الاتفاقات والأعراف الدولية عندما تصل الى فلسطين يتم سحقها من دون اكتراث"، مشيرا الى ان "جريمة مستشفى المعمداني خير شاهد ودليل على تجاوز كل القيم والأعراف الدولية، وهذه الجرمة لم تحصل لولا شعور إسرائيل بالحماية وهي واضحة بموقف الولايات المتحدة الامريكية التي رفضت مشروع القرار الروسي والذي كان يدعو الى إيقاف اطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية".

واختتم المالكي قوله، بأن "الرفض الذي ابدته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهم أعضاء دائمين في مجلس الامن اعطى الضوء الأخضر للاحتلال بالاستمرار انتهاكاته وجرائمه، واكثر وصف ينطبق على ما يحصل في غزة هو "جريمة حرب"، مضيفا "كان من المفترض على مجلس الامن ان يتخذ قرارا كونه يمتلك صلاحيات وفق ميثاق الأمم المتحدة وهي تمارس بحق الصراعات التي تهدد السلم والامن الدوليين".
 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
متى يحق للأم السفر دون موافقة الاب - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-19
Play
متى يحق للأم السفر دون موافقة الاب - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
اهوار الجبايش في ذي قار - الحلقة ١٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-19
Play
اهوار الجبايش في ذي قار - الحلقة ١٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
ارتفاع الدولار مقابل الدينار .. تقلبات مستمرة وعقوبات مقلقة - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-18
Play
ارتفاع الدولار مقابل الدينار .. تقلبات مستمرة وعقوبات مقلقة - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة تعنيف الاطفال في العراق - حلقة ٢١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-18
Play
ظاهرة تعنيف الاطفال في العراق - حلقة ٢١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-18
بالمختزل
Play
بالمختزل
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
Play
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Play
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
Play
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
عشرين
Play
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
Play
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
Play
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
متى يحق للأم السفر دون موافقة الاب - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-19
Play
متى يحق للأم السفر دون موافقة الاب - الحلقة ١٣١ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
اهوار الجبايش في ذي قار - الحلقة ١٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-19
Play
اهوار الجبايش في ذي قار - الحلقة ١٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
ارتفاع الدولار مقابل الدينار .. تقلبات مستمرة وعقوبات مقلقة - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-18
Play
ارتفاع الدولار مقابل الدينار .. تقلبات مستمرة وعقوبات مقلقة - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة تعنيف الاطفال في العراق - حلقة ٢١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-18
Play
ظاهرة تعنيف الاطفال في العراق - حلقة ٢١ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-18
بالمختزل
Play
بالمختزل
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
Play
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Play
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
Play
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
عشرين
Play
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
Play
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
Play
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
تحسن كثيرا
تحسن كثيرا
فقد قيمته أمام الدولار
فقد قيمته أمام الدولار
رحلة تعافي قصيرة المدى
رحلة تعافي قصيرة المدى
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.