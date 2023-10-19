اتفاقات مبدئية بين المركز والاقليم لحسم الملفات العالقة

عادت الاجتماعات مجددا بين المركز والاقليم لحل الملفات المتراكمة بين الطرفين، بعد ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما اكدت اللجنة المالية التوصل الى اتفاق لحسم الالتزامات بين الطرفين ومن بينها الرواتب.نواب كرد طالبوا بضرورة ابعاد رواتب موظفي الاقليم عن الخلافات السياسية مع ارسال مستحقاتهم شهريا اسوة بباقي المحافظات.وهناك لجنة مشتركة شكلت بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كردستان لمراجعة بيانات الملاك الوظيفي في حكومة الإقليم لتزويد اللجنة المالية بقاعدة بيانات لموظفي الاقليم.