ارتفاع اسعار اللحوم يحرم الفقراء من شرائها

ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في الاسواق يحرم الفقراء ويسمن بطون بعض التجار والاسباب بحسب معنيين تعود لارتفاع اسعار الاعلاف وزيادة الطلب.

الى نحو عشرين الف دينار واكثر، اسعار اللحوم الحمراء ترتفع بشكل جنوني متسببة بحرمان شريحة واسعة من شرائها ومقاطعتها قسرا بسبب غلاء الاسعار.



وزارة الزراعة بررت ارتفاع اسعار اللحوم بزيادة الطلب وغلاء اسعار الاعلاف وشحة المياه وانها تعمل لتوفيرها في الاسواق من مناشئ اجنبية .