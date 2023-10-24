ارتفاع جديد لسعر الصرف يترك أثاراً بالغاً على السوق

ارتفاع قياسي سجله الدولار امام الدينار، منذ اعتماد السعر الرسمي من الجهات المعنية، حسن احد الكسبة في سوق الصدرية ببغداد، يقول ان العمال اكثر المتضررين من ارتفاع الدولار.اسواق الشورجة هي الاخرى، نالت نصيبها من الارباك، فهي تبدو خالية من المتبضعين، تجارها اكدوا تسبب ذلك لهم بخسارات متتالية.ارتفع سعر الصرف منذ الاعلان عن سعره الرسمي ضعفين، بفارق ثلاثين الف دينار، متسببا بعجر كبير بالشراء وتضخما واسعا بالسلع المستوردة.