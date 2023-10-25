ارتفاع سعر الصرف.. معضلة لم تجد الحلول في نينوى

في الموصل يعيش الناس اوضاعا صعبة نتيجة استمرار ارتفاع اسعار الصرف، اذ يتكبد المواطن واصحاب المحال على حد سواء الخسائر والاضرار.

يبدو ان معضلة ارتفاع سعر الدولار ستستمر في ظل عجز حكومي عن معالجتها، والمتضررون هم المواطن الفقير واصحاب المحال التجارية على وجه التحديد.



اصحاب المحال في الموصل طالبوا بسرعة ايجاد الحلول، فصعود اسعار المواد وقلة اقبال الناس على السوق باتت تكبدهم خسائر مالية.