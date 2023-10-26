بالتدريج هذا ماذا يحدث في الجسم عند الإقلاع عن التدخين.. فيديو

• بعد مرور 20 دقيقة على التوقف عن التدخين، سيبدأ ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الانخفاض نحو المستويات الطبيعية• بعد ساعتين: تبدأ الدورة الدموية الطرفية في التحسنويبدأ المزيد من الأكسجين في الوصول إلى الأصابع• بعد 12 ساعة: يبدأ الدم في التخلص من أول أكسيد الكربون شديد السمية• بعد 24 ساعة: خطر الإصابة بنوبة قلبية يبدأ بالتراجع• بعد 48 ساعة: تبدأ الخلايا المسؤولة عن الشم والتذوق في النمو بعد أن قتلها التدخين• بعد 4 أيام: قد يبدأ بعض الأشخاص بالسعال بسبب تنظيف الرئتين من تلقاء نفسه• من 5- 8 أيام: يستمر الجسم في إصلاح نفسهيعاني الأشخاص من 3 نوبات انسحاب يوميا تدوم كل منها 3 دقائقلكنها علامة على عودة الجسم إلى طبيعته• بعد 10 أيام: تعود الدورة الدموية للأسنان واللثة إلى وضعها الطبيعي• بعد أسبوعين: تحسن القدرة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل ملحوظ• بعد 4 أسابيع: ينخفض خطر الإصابة بالتهابات الصدر• بعد 9 شهور: تقوم رئتا المدخن بإصلاح نفسها• بعد عام: ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 %• بعد 5 سنوات: يعود خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى مستوى الشخص الذي لم يدخن قطيتراجع خطر الوفاة بسرطان الرئة والمريء والحنجرة والفم• بعد 13 عاما: خطر فقدان الأسنان يكون نفسه لدى الشخص الذي لم يدخن أبدا• بعد 15 عاما: يعود خطر الإصابة بأمراض القلب إلى مستوى الشخص الذي لم يدخن قط