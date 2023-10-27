نواب: ورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ بالكامل والدولار لا يزال اقوى من الدينار

عام انتهى من عمر حكومة السوداني التي تشكلت بعد احداث سياسية متأزمة.. لتأتي بعدها بمنهاج حكومي تضمن معالجة للعديد من الملفات التي لم تحسم، وبحسب النواب فإن هناك مشاريع لم تنجز والدولار لايزال اقوى من الدينار مايعني استمرار مشاكل الملف الاقتصادي.اما ورقة الاتفاق السياسي التي جاءت بالحكومة الحالية فلا تزال فيها مطالب لقوى سياسية وضعت شروطها داخل الورقة لم تنفذ لغاية الان وابرزها قانون العفو العام.وامام عمر الحكومة المتبقي مشوار طويل فيه ملفات مهمة وحساسة على مستويات مختلفة منها الاقتصادية والسياسية، فلا نجاح يكتب الا بتنفيذ الالتزامات والتعهدات في البرنامج الحكومي.