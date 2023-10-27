بالفيديو: الدعاية الانتخابية..ما هي شروطها وقيودها؟

تحدّد امانة بغداد والبلدياتالأماكن التي يُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابيةوالصاق الاعلانات الانتخابيةفي الفترة التي تسبق اليوم المحدد للانتخابات- يُمنع نشر أي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع- يُمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوهفي الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة- يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلاناتوالنشرات الانتخابية التي تستخدم في الحملة الانتخابيةالدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول لكل مرشحتبدأ من تاريخ ايذان المفوضية العليا للانتخابات ببدء الحملة الانتخابية رسمياوتنتهي قبل 24 ساعة من تاريخ اجراء الانتخاباتالمصدر: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات