استعدادا للانتخابات.. المفوضية تجري محاكاة للتصويت الخاص بالقوات الامنية‎

اجرت مفوضية الانتخابات محاكاة للتصويت الخاص بالقوات الامنية في مقر العمليات المشتركة استعدادا لعملية الاقتراع المقرر لها في كانون الاول المقبل فيما اكدوا اعضاء في المفوضية انهم على استعداد تام ليوم الاقتراع.



ماذا قال المتحدث باسم العمليات المشتركة حول الاقتراع الخاص؟

.التفاصيل مع أمير الخفاجي في التقرير أعلاه