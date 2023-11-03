تشويه ملامح العاصمة بالدعايات الانتخابية‎.. فيديو

مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات.. يبدي المواطنون امتعاضهم من تكرار مشهد رفع صور المرشحين في شوارع العاصمة معتبرين الامر مجرد محاولة لكسب الناخبين دون تحقيق الوعود التي تطلق قبل العملية الانتخابية.



هل الوعود الزائفة احد أسباب العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية؟



الشارع العراقي يعبر عن رأيه في التقرير أعلاه.



