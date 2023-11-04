"الدينار اقوى من الدولار".. الفرضية الغائبة عن الواقع!

كل شيء بات مرتفعا بسبب الدولار ، ركود تجاري خطر باتت تعيشه البلاد، وسط تحذيرات من انزلاق اقتصادي قد يؤدي لتفاقم الوضع في الايام المقبلة

وبحسب خبراء فان تجارا تابعين لاحزاب وجهات متنفذة هم المستفيد الوحيد من المنصة التابعة للبنك المركزي ، وعلى الحكومة الخروج فورا ومصارحة الشعب بحقيقة مايجري



وبحسبة بسيطة فان البنك المركزي يبيع يوميا مايقدر بمئتي الف دولار ، اي ان ارباح المضاربين يوميا تقدر باربعين الف دولار ، لتصل بمجموعها شهريا لمليون ومئتي الف دولار ، اي مايعادل نحو ملياري دينار عراقي صاف للمضاربين شهريا.