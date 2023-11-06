المسافرون يشكون من الاجراءات المعقدة لشراء الدولار الالكتروني

على الرغم من أتمتة عملية الحجزِ عليه، الدولار الإلكتروني يقف عائقاً أمام المسافرين.المواطنون انتقدوا عملية البيع التي تسببتْ بفشل سفرهم . ما هي التعقيدات التي واجهوها وهل من حلول؟شاهد الفيديو أعلاه لمعرفة التفاصيل.