البرلمان يعتزم تمديد عمر المفوضية لحسم الاستحقاقات الانتخابية

في نهاية شهر كانون الاول المقبل ينتهي عمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو ما دفع البرلمان الى تحديد جلسة تتضمن تعديل قانون المفوضية لتمديد عمرها واعطائها الوقت الكافي لاكمال ملف الانتخابات المحلية .هل سينجح البرلمان في تعديل القانون؟شاهد التقرير أعلاه.