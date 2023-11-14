الدولار يواصل التذبذب امام الدينار ويخلف عجزا بالبيع والشراء

تذبذب بسعر الصرف في الاسواق المحلية، تذبذب ترك عجزا كبيرا بالبيع والشراء، اسواق بلا متبضعين، تجار تكدست بضائعهم، مواطنون اكدوا ان الدينار العراقي خسر معركته امام الدولار بسبب سياسات البنك المركزي على حد تعبيرهم.هل من حلّ واقعي لتخطي هذه الأزمة الاقتصادية ؟التفاصيل مع أحمد مهدي في التقرير أعلاه.