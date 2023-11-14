بعد انهاء عضوية الحلبوسي نواب يدعون الى انتخابات برلمانية مبكرة

ما ان عقد مجلس النواب جلسته التي كان من المقرر التصويت خلالها على عدة قوانين فضلا عن تعديل قانون مفوضية الانتخابات حتى القى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة ودع بعدها كرسي الرئاسة اثر تلقيه قرار المحكمة العليا انهاء عضويته من المجلس التشريعي.

على إثر هذا الحدث، كيف كانت ردّة فعل النواب؟



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