مطرقة المحكمة الاتحادية تربك التوازنات السياسية

هزة سياسية احدثتها مطرقة المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي . وفي ظل ذلك، انهالت اوراق الاستقالات من قبل وزراء ورؤساء لجان برلمانية.هل سيؤثر ذلك على سير العملية السياسية والانتخابية المقبلة؟عباس هاشم والتفاصيل في التقرير أعلاه.