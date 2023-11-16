الفارس يتوقع "انهيار" شخصيات بعد الحلبوسي: ستفتح ملفات كثيرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
دهشة
من
12:50 AM
الى
01:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غزة.. حديث دولي عن خطة نشر قوة أممية في القطاع
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473861-638357549375241833.png
الفارس يتوقع "انهيار" شخصيات بعد الحلبوسي: ستفتح ملفات كثيرة
خاص السومرية
2023-11-16 | 14:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,269 مشاهدة
توقع القيادي في تحالف العزم، فارس الفارس، اليوم الخميس، انهيار العديد من الشخصيات السياسية بعد انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا انه ستفتح ملفات كثيرة وسيتم إيضاح جميع الحقائق.
وقال الفارس في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انهيار الحلبوسي سيتسبب بانهيار منظومات سياسية وشخصيات كانت تحت حمايته وستفتح ملفات كثيرة وستتضح حقائق بعض "الأمعات" الذين وصلوا الى درجات خاصة واهانوا مناصبهم والذين اهتموا لتوجيهات الحلبوسي اكثر من القوانين والأنظمة"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية كبير ومهم جدا واستهدف قضية مهمة وكبيرة بحق رئيس احدى المؤسسات التشريعية المهمة وسيكون له تداعيات كبيرة على الساحة السياسية برمتها خصوصا السنية".
وأضاف، ان "الحلبوسي استغل منصبه وتلاعب بإقالة ليث الدليمي من خلال تغيير التاريخ والتفاصيل والمحكمة اعتبرت الامر تزويرا"، مبينا انه "قام ببناء سلطته على هذه الأساليب واراد ان تكون حاشيته ممن عليهم ملفات فساد وتواقيع للسيطرة عليهم ومحاولة الدليمي الخروج من هذه القيود تسببت بانزعاجه وعمل على اقالته".
وتابع، ان "المحكمة ارادت ان تثبت انها ليست منحازة الى جهة معينة وأيضا لعدم إعطاء الحرية للنواب والسماح لهم بتقديم تواقيع مرة أخرى انهت عضوية ليث الدليمي"، موضحا ان "قرار المحكمة صحيح ومحترم وبات ولم يكن لاستهداف أي شخصية والقائمين عليها من رئيس ونواب كلهم أصحاب كفاءات واعطوا الوقت الكافي لاتخاذ قرار صعب وصحيح عادل غير متحيز مثل الذي تم اقراره".
ولفت الى ان "كثير من النواب قالوا امام المحكمة الاتحادية انهم وقعوا على بنود للحبلوسي لكنهم لم يقدموا شهادتهم خوفا من المسؤولية وتملصوا"، مؤكدا ان "امر انهاء عضويته افرح العديد من (نواب تقدم) والان يعملون على اغتنام الفرص والتقديم على رئاسة البرلمان، لكن ايتامه الذين طالت أيديهم المال العام بحمايته هم فقط من تضرروا من اقالته لكن غالبية الانباريين مبتهجين".
وأكمل الفارس، ان "المحكمة قبلت دعوى جديدة ضد الحلبوسي ولكن بشكل مستقل عن قضية ليث الدليمي، لأنه تعاقد مع شركة أمريكية فيها مستشارين يهود يدعمون إسرائيل ضمنهم "ايهود باراك" رئيس سابق للكيان الصهيوني وهذه الشركة لها دور كبير في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين".
ودعا الفارس دائرة الأحزاب العراقية، الى "مراقبة الكتل الحزبية ومزاولة عملها بشكل صحيح ومتابعة الأموال التي تصرف من قبل الأحزاب على اعتبار التعاقد مع الشركة الامريكية بـ 600 ألف دولار سنويا"، مضيفاً "عليها معرفة من اين لهم هكذا أموال وبأي طريقة تحولت ومن أي بنك صرفت وعن طريق أي دولة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
سياسة
خاص السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد تداعيات قرارات المحكمة الاتحادية.. إليك أسعار الدولار في أسواق العراق
محليات
29.09%
02:16 | 2023-11-15
بعد تداعيات قرارات المحكمة الاتحادية.. إليك أسعار الدولار في أسواق العراق
02:16 | 2023-11-15
ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً
دوليات
26.82%
15:13 | 2023-11-15
ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً
15:13 | 2023-11-15
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً
محليات
23.59%
11:09 | 2023-11-15
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً
11:09 | 2023-11-15
محافظة أخرى تعطل الدوام يوم غد
محليات
20.5%
13:46 | 2023-11-15
محافظة أخرى تعطل الدوام يوم غد
13:46 | 2023-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
ناس وناس
الديوانية.. قضاء الشافعية - الحلقة ١٤٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-16
ناس وناس
الديوانية.. قضاء الشافعية - الحلقة ١٤٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-16
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل الرجل حقوق المراءه - 16-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-16
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل الرجل حقوق المراءه - 16-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-16
بعد التحري
انتخابات مجالس المحافظات.. سباق لهيمنة القوى التقليدية وسط صراع القوى الناشئة - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-15
بعد التحري
انتخابات مجالس المحافظات.. سباق لهيمنة القوى التقليدية وسط صراع القوى الناشئة - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-15
52 دقيقة
عاملات المقاهي والملاهي في العراق - حلقة ٢٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-15
52 دقيقة
عاملات المقاهي والملاهي في العراق - حلقة ٢٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-15
بالمختزل
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
بالمختزل
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
الأكثر مشاهدة
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
علناً
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الحلبوسي - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
Morning Live
الطرق الخاطئة بالتمارين الرياضية - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-16
ناس وناس
الديوانية.. قضاء الشافعية - الحلقة ١٤٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-16
ناس وناس
الديوانية.. قضاء الشافعية - الحلقة ١٤٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-16
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل الرجل حقوق المراءه - 16-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-16
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل الرجل حقوق المراءه - 16-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-16
بعد التحري
انتخابات مجالس المحافظات.. سباق لهيمنة القوى التقليدية وسط صراع القوى الناشئة - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-15
بعد التحري
انتخابات مجالس المحافظات.. سباق لهيمنة القوى التقليدية وسط صراع القوى الناشئة - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-15
52 دقيقة
عاملات المقاهي والملاهي في العراق - حلقة ٢٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-15
52 دقيقة
عاملات المقاهي والملاهي في العراق - حلقة ٢٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-15
بالمختزل
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
بالمختزل
"أمة" الحلبوسي تنهار على طاولة الإتحادية! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-14
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يتمكن أنصار الصدر من الوصول إلى حدود فلسطين؟
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.