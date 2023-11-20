مختصون : مبيعات المركزي تزيد من ارباك الوضع الاقتصادي للبلاد

اكثر من مليار دولار سجلت مبيعات البنك المركزي خلال خمسة ايام فقط، مبيعات وجدها مختصون مبالغا بها لاسيما ان تلك الارقامخروج الدولار بهذه الكميات من البلاد عجل بالاطاحة بالانتاج المحلي، اذ اكدت وزارة الصناعة ان المعامل العراقية اصيبت بكساد جراء مشكلة الدولار.